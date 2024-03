Bjuutiful emakeel? Inglise keel mõjutab üha rohkem laste kõnekeelt

Ta rispondis, et sniikautida pole lihtne ja tuleks skippida. Ta kompleinis, et ei saa millegipärast džoinida. Need on küll väljamõeldud laused ega pärine otseselt kellegi suust, ent heidavad kõnekalt valgust sellele, kuidas tänapäeva lapsed, rohkem küll teismelised, omavahel suhtlevad.