Kaasik hüppas end tublile 11.kohale ning on hetkel finaalvõistluse teine reserv. Krete kaasik märkis, et on õnnelik, et suutis üle pika aja mõlemad katsed õigete elementidega lõpuni teha. "Katsetega päris rahule jääda ma ei saa ning samuti ei suutnud ma sel korral näidata seda, milleks päriselt võimeline olen," sõnas ta.