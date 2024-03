Magus äripind Paide kesklinnas ei jää kauaks tühjaks

“Järvamaalt on mitmed inimesed jaganud oma muret, et kogu Kesk-Eesti piirkonnas pole oma telefoni, tahvelarvutit või sülearvutit võimalik kiirelt parandada. Seetõttu oleme tahtnud Paidesse ja Türile laieneda juba pikemat aega. Hetkel, et oma nutikas kaaslane korda saada, peab minema pealinna või lausa riskima posti teel saatmisega,” lausus MobiFixi omanik Jandre Vaht.