Pakiveoettevõte jätkab laienemist

Venipaki logistikajuhi Artur Parve sõnul on võrgustiku rajamine Eestisse end õigustanud, kuna kullerteenuse osakaal on languses, pakiautomaatide kasutamine aga tõusuteel. „Seda näitab ka Venipaki poolt tellitud uuring, mille kohaselt pea pooled Eesti elanikest kasutavad pakiautomaate vähemalt korra kuus, kulleriteenust aga viiendik eestimaalastest. Suure tõenäosusega süveneb see trend veelgi, mistõttu oli oma võrgustiku rajamine mõistlik ja tulevikku suunatud samm,“ selgitas Parv.