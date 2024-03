Raud püüdis selgitada, et tegelikult on kõige tähtsam ikka inimene ise ning see, mida teised mõtlevad, pole pooltki nii oluline. Teiste arvamust ja kriitikat võib alati viisakalt kuulda võtta ja sellest tasub teha järeldusi, kuid elus toimib inimene rohkem ikka oma südame järgi.