Ettevõte tuleb appi korvpalliväljakute rajamisel

Tänasest on kõigil kohalikel kogukondadel, omavalitsustel ning aktiivsetel hoovispordi ja korvpalli huvilistel võimalik osaleda konkursil ning edu korral luua oma kodukohas populaarse 3x3 korvpalli mängimise võimalus.

Eesti korvpalliliidu 3x3 peatreener ja konkursi komisjoni liige Siim Raudla ütles, et vaatamata sellele, et korvpall on Eestis üks armastatumaid spordialasid ning väljakuid on üle tuhande, siis paljud neist on paraku üsna kehvas seisus ja seda eriti väiksemates asulates.

Raudla sõnul on 3x3 korvpalli populaarsus olümpiakavva jõudmise järel selgelt tõusuteel ja ka Eesti rahvuskoondised on viimastel aastatel saavutanud tiitlivõistlustel häid tulemusi. “3x3 korvpalli formaat sobib nii harrastajatele kui ka profimängijatele, kuid on eelkõige kasulik just meie järelkasvule, sest antud spordiala nõuab väljakul kiireid otsuseid ja on ka füüsilise ettevalmistuse osas ülimalt nõudlik," selgitas ta.

"Äärmiselt tänuväärne on, et Betoonimeister juba teist aastat järjepanu on võtnud korvpalliväljakute rajamise oma südameasjaks, kuna korralike platside lisandumine kindlasti motiveerib järgnevat põlvkonda enam sporti tegema ja loodetavasti sirguvad tänastest noortest juba tulevased koondislased,” ütles Raudla.