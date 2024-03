Keskkonnaametnikud võtsid päästekomando üle

Keskkonnaameti haldusosakonna juhataja Kairi Rikko selgitas, et Türi kontoris teeb Riigi Kinnisvara AS kui hoone omanik alates jaanuarist ulatuslikku remonti. «Tööd peavad valmis olema juulis. Seni on Türi kontor asenduspinnal Türi päästekomando endises hoones,» sõnas­ ta.