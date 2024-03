Paide gümnasistid kummutasid tuumajaama kohta käivaid müüte

13. märtsil seadsidki nad sammud Tallinna Tehnikaülikooli peamajja, et salvestada tuumaenergia ja -jaamade teemal üks korralik raadiosaade, mis on ühtlasi osa Paide gümnaasiumi keskkonnateemadele keskenduvast kooliprojektist „Ilma hääled“.

„Meie raadioloo pealkirjaks sai valitud “Tuumaelektrijaamade müütide paljastamine”, sest tuumaelektrijaamade teemat uurides leidsime, et inimestel on üsna valed arusaamad nende kohta. Näiteks kuulsime pealt, kuidas meie lennukaaslane mainis, et tuumaelektrijaamadest emiteeriv CO2 gaas tekitab õhusaastet, kuigi see gaas on vaid veeaur. Niisiis tahame luua raadioloo, millega purustame inimeste valearvamused tuumaelektrijaamade kohta,“ selgitab Kermo.