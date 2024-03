Talve selgitas üldkogu ees peetud kõnes, et ta ei taha kellelegi vastanduda, vaid tuli hoopis Läänemetsale appi. „Ma arvan, et jätab hea mulje, kui ka meil on valikut,“tõdes Talve ja lisas, et isegi Venemaal on presidendivalimistel Putini kõrvale mitu teist kandidaati üles seatud.