​Varhommikul on teeolud erinevad. Lääne- ja Põhja-Eestis on teekatted kuivad või soolaniisked ja teeolud head. Kesk- ja Lõuna-Eestis lumised ja jäised ning teedel on libeduseoht. Tuulepuhangud on tugevad kuni 17m/s.