Paide rallisõitja sai kutse väljavalitute hulka

Ühtekokku esitati Team Estonia Autosport 2024 liikmeks saamiseks 29 avaldust. Team Estonia Autospordi fookuses on noored, seepärast said kandideerida 1996. aastal ja hiljem sündinud sportlased. Tiimi kokkupanekul hindasid EAL alakomiteed ja juhatus kandidaatide seniseid tulemusi ning plaane 2024. aastaks.

„Rõõm on tõdeda, et vaatamata keerulistele oludele on meie noorsportlastel võimalusi ja tahet ennast rahvusvahelistel võistlustel proovile panna. Konkurents Team Estonia Autoporti oli tihe, valiku tegemine erakordselt keeruline,“ sõnas EAL spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. „Ka tiimi kandidaadiks saamine on kõrge tunnustus sportlase tasemele.“