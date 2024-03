Robert Rooli lemmikroad kantakse Koeru õpilaste ette

"Sel aastal oleme keskendunud just klassikalistele ja tuntud maitsetele, mis on saanud meie tähtede abil juurde mõne põneva nüansi," rääkis Baltic Restaurants Estonia turundusjuht Tiiu Endrikson. "Koostöös tänavuste kuulsustega oleme kokku saanud menüü, mis toob koolisööklasse nii uued kui ka kodused ja tuttavad maitsed."

Endriksoni sõnul on sööjad projekti alati väga hästi vastu võtnud ning pakutud toite kõrgelt hinnatud. "Tähtede erimenüü on õpilaste seas alati menukas ja neid toite süüakse meeleldi. Seda on hea tõdeda, sest just läbi koolitoidu saame lastele tutvustada uusi põnevaid maitseid ning taasavastada klassikalisi toite. Nii mõnigi varasemate aastate staaride retsept on jäänud meil hiljem koolikokkade retseptikogusse," ütles Endrikson.