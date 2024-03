Türi vigursõidul stardivad Eesti autospordi tipud

Kevin Pesur osaleb vigursõidul esmakordselt. "Põhiline eesmärk on siiski anda näpunäiteid noortele alustavatele autosportlastele, sest just vigursõit võiks olla üks esimesi samme autospordi suunas," sõnas Pesur.

Noori on laupäevasele vigursõidu Järvamaa karikavõistluste etapile registreerunud kaheksa, kuid eelregistreeruda saab neljapäeval kella 17.00-ni ning ka võistluspäeva hommikul kell 9.00 kohapeal.

Vigursõidu peakorraldaja Pärt Õlekõrs tõi välja, et lisaks uuele võistluspaigale harjumuspärase Väätsa asemel Türil, on kasutusel mitmed uued elemendid. "Väravate läbimine, põiked ja muudetud lauaharjutus. Kui varem oli laud teekattele kinnitatud, siis seekord tuleb auto ühe külje ratastega sõita mööda lahtist lauda. See nõuab suurt täpsust ja ka õiget kiirust."