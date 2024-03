Valgehobusemäe talvised tähtüritused jäävad ära

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik sõnas, et võistluste ärajätmise põhjused on selged: erakordselt soe ilm koos tugevate vihmadega on viinud suusarajad sellisesse seisu, et pole võimalik enam suusavõistlusi teha. «Pikk sula algas veebruari keskpaigast ja nüüd on nii, et isegi kunstlumerajad, mis tavaliselt peavad vastu, on jäised ja kohati lumeta. Lund pole enam kusagilt võtta,» selgitas ta. «Kahjuks seekord nii, loodame, et uuel hooajal on talv pikem ja saab võistlusi korraldada ka märtsis.»