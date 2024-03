Koolid hakkavad mõõtu võtma sammudega

Liikuma Kutsuva Kooli eestvedaja Merike Kull ütles, et hoolimata liikumise teemale osaks saanud tähelepanust, ei ole Eesti noorte, kes regulaarselt piisavalt liiguksid, osakaal viimase kümne aasta jooksul oluliselt kasvanud. "Kahjuks kinnitavad Tervise Arengu instituudi andmed hoopis ülekaaluliste noorte arvu jätkuvat tõusu. Seega lahendused, mis toetavad noorte liikumisrõõmu uuel ja värskendaval moel, on igati teretulnud,“ märkis ta.

Suurest sammude kogumise väljakutsest „Kevadsammud 2024” on oodatud osa võtma kõik koolinoored, tudengid, õpetajad, õppejõud ning koolipersonal. „Eesmärk on selgitada välja kõige aktiivsemad põhi-, kesk-, kutse-, kõrg- ja ülikoolid. Eriti soovime väljakutsega innustada liikuma neid noori, kelle jaoks sõna „sport” on siiani olnud pigem eemaletõukav,” selgitas FitSphere liikumisäpi asutaja Karl Vihul.