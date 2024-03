Paide pangakontori külastatavus kuivas koroonaajast alates täiesti kokku

SEB kontorivõrgu juht Indrek Lass nentis, et selge trend on, et kliendid kasutavad pangaasjade ajamiseks üha aktiivselt digitaalseid lahendusi ning tegelikku vajadust kontorisse kohapeale minna tuleb ette järjest vähem. "Paide kontori külastatavus on viimase nelja aasta jooksul vähenenud ligi 50%," täpsustas ta.