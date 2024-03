Toimub rahvusvaheline puidu väärindamise seminar

Ligniin on biopolümeer, mis koos tselluloosi ja hemitselluloosiga on taimede rakukestade põhikomponendiks. Ligniini peamine ülesanne on toimida rakkudevahelise sideainena, tagades sellega tüve, okste ja varte jäikuse ning tugevuse.

Foto: Eesti Maaülikool