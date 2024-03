Uuest nädalast on siseveekogude jääle minek keelatud

„Päevane kevadsoojus ulatub juba üle nulli ning kahandab jääd ja lund suure kiirusega. Kui kuskil ongi jää veel paksem kui kümme sentimeetrit, siis kevadine päike on teinud selle juba hapraks ning ta pole enam kandvalt tugev,“ rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala ja lisas, et nii õhukesele jääle minek on eluohtlik.

„Sel kevadel on kõigil võimalus liituda ka „Teeme ära!“ talupäevaga, mis seekord keskendub just veekogude juures varitsevate ohtude kõrvaldamisele. Kutsume talgulisi üles puhastama libedad kaldad prahist või panema koduste veekogude ümber piirdeid. Samuti paneme südamele, et kastmisvee võtmise veekogust võib asendada näiteks pumba paigaldamise või voolikuga. Kõik need lahendused vähendavad vette kukkumise riski märkimisväärselt, “ lisas Virkala.