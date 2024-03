Väätsa kooli võrkpallipoisid mängisid end finaali

Väätsa poistega turniiril käinud kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ilmar Mõttus ütles, et piirkondlikul turniiril osales poiste arvestuses viis võistkonda. "Võitsime küll kõiki 2:0, kuid Rakvere reaalkooliga said poisid ikka närvikõdi ka tunda. Juhtisime teises geimis suurelt, kuid siis läks mäng kuidagi käest ning lõpuks võitsime napilt 25:23," rääkis ta. "Ülejäänud vastaste alistamisega probleeme polnud. Kõige tugevam vastane oligi Rakvere realkool."

Mängude järel arutasid poisid Mõttuse sõnul, et tegelikult oli Järvamaa koolide võistluse üldtase isegi tugevam kui seal. Järvamaal jagunevad võrkpallurid koolide võistkondadesse kuidagi ühtlasemalt ning need mängud pakkusid poistele isegi rohkem konkurentsi ja pinget. "Rakvere noormehed on muidu võrkpallis küll väga tugevad, aga ju siis pole neid üheski Rakvere koolis nii palju koos õppimas, et see kooli võistkonnale edu tooks," rääkis Mõttus.