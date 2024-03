Türil vanamemmelt elu võtnud tuleõnnetus sai alguse levinud põhjusest

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ütles, et tulekahju sai alguse köögist, kus pikendusjuhtmesse oli püsivalt ühendatud kaks elektriseadet, millest üks oli mikrolaineahi. „Pikendusjuhe oli ühendatud seinakontakti abil 70ndatel rajatud elektrisüsteemi, millel olid veel sulariga korkkaitsmed,” selgitas ta. „Pikendusjuhtme lähistel ja all oli erinevat kergesti süttivat materjali. Põlema süttis köök, kust tuli levis esikusse ning vahelae ja -seinte sisse. Eluhoone koridoris oli laes näha sulanud suitsuanduri talda, kuid suitsuandurit leida ei õnnestunud.”

Päästeamet tuletab meelde, et pikendusjuhe on mõeldud ajutiseks lahenduseks ning nende toel ei ole mõistlik kodus elektrisüsteemi pikemaajaliselt laiendada/pikendada. Pikendusjuhtme üle koormamisest on võimalik aru saada, kui seda elektriseadme kasutamise ajal käega katsuda. Ülekoormuse tekkides esiti karbik kuumeneb, seejärel võib tekkida sulamine, mis võib lõppeda põlenguga. Elektrist põhjustatud tulekahju vältimiseks on väga oluline teada, mis seisukorras on ehitise elektrisüsteem ning lasta see üle vaadata kutselisel elektrikul.