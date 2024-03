KÕRGEM PALK JA PÕNEVAM TÖÖ ⟩ Tallinna lähedus kisub politseinikke Kesk-Eestist ära

„Turvalisuse loomise jaoks on suuremal jaoskonnal kindlasti oma eelised. Kuigi teeninduspiirkond justkui laieneb ja patrulle jaoskondade liitmisest otseselt juurde ei tule, siis loob see siiski rohkem võimalust paindlikkuseks. Ja paindlik ning tark töö planeerime on kriitiliselt tähtis, kui ressurssi on vähe,” rääkis ta ühendamise eelistest.

Kui PPAs on ka üldiselt personaliga kriitiline seis, siis Kesk-Eesti jaoskonna jaoks on peadirektori hinnangul eraldi suur väljakutse kindlasti Tallinna lähedus, mis tõmbab pärast kooli teenistust alustanud kolleegid sageli ära. „Siin on meie võimalus asutusena mõelda leevendusmeetmeid, aga kindlasti oleks väga suur mõju ka politsei palgatingimuste parandamisel. Sest kui pealinnal on regioonitasu ja adrenaliini näol omajagu atraktiivsust, siis on ka Tallinnast väljas elamisel ja töötamisel oma selged plussid,” arutles ta.