Antsmaa selgitas, et nii nagu sarikapeo nimigi ütleb, siis Paide päästekomando ehitusel on nad töödega jõudnud poole peale. „Hoone karp on valmis, tegeleme sisetöödega ning tahame lähiajal jõuda ka siseviimistluseni,” avaldas ta. „Eeldatavasti peaksid päästjad komandosse sisse kolima suve lõpuks.”