Politsei hoiatab kiiret rikastumist lubavate krüptoskeemide eest

Eestis levivad skeemid, milles kutsutakse inimesi üles investeerima krüptorahasse ja mille puhul on suur oht pettuseks. Politsei andmetel on taoliste skeemide sihtgrupp lai ja kelmid üritavad sinna kaasata võimalikult palju inimesi, kuid eriti sihitakse eakaid ja Soomes tööl käivaid eestlasi.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Lauri sõnul on politsei poole pöördunud murelikud inimesed, kelle lähedasi on kutsutud skeemiga liituma. „Näeme väga agressiivseid müügivõtteid ja võrkturundust, investoreid viiakse reisidele ja korraldatakse suuri üritusi. Väidetavalt suunatakse kaasatud raha investeeringuteks ja lubaduste elluviimiseks, kuid tegelikult läheb see raha pigem uute investorite kaasamiseks ja isikliku heaolu suurendamiseks. Suursuguseid üritusi korraldataksegi tegelikult selle jaoks, et investorite raha abil kujundada ettevõttele suursugune kuvand,“ selgitas Laur.