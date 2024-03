Võimlemisliit paneb võimlejate tantsupidudeks valmistumisele õla alla

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse ning võimlemisliidu koostöö sai alguse 2021. aastal, kui laulu- ja tantsupeo peo protsessis osalevatele võimlemisrühmadele leiti esmakordselt võimalus taotleda tegevustoetust sarnaselt kooridele, orkestritele, rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiividele. „Võimlemine on liikumine ja elustiil, mis ulatub staadioni masskavadest kuni tippspordini olümpiamängudel. Oleme alaliidus võtnud strateegiliseks eesmärgiks laiendada harrastusvõimlemise kandepinda, näiteks võimlemisrühmade kaasamisega tantsupidude protsessi. Meie jaoks on väga oluline väärtustada ja hoida eesti rahvuskultuuri, laulu- ja tantsupeoliikumist ning võimlemise auväärseid traditsioone“, tõi esile võimlemisliidu president Peeter Tishler.

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on laulu- ja tantsupeo liikumine on maailmas unikaalse nähtusena kantud UNESCO vaimse ja suulise maailmapärandi nimekirja. „See vana ja võimas traditsioon on tegelikult väga õrn ning vajab pidevalt meilt kõigilt hoolikat hoidmist ja tähelepanu. Täna sõlmitud koostöölepingu eesmärk tagada kahe organisatsiooni pikaaegne koostöö ning teineteisemõistmine. Meie soov ja ühine eesmärk on luua kestlikud tingimused võimlemisrühmade kaasamiseks tantsupidude ettevalmistusprotsessides ja etendustel osalemiseks“, ütles Toomla.