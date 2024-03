Norra mõisast saab taas kool

Ülemöödunud teisipäeval said Järva valla kogukond ja ettevõtjad lähemalt tuttavaks mehega, kes on Järvamaal täiesti uus, kuid keda varsti teavad ja tunnevad vast kõik. See on ettevõtja, investor ja enesearengukoolitaja Rein Lemberpuu, kellel on küpsenud plaan rajada Koeru lähedale kool ning seda metsade vahele, eemale suurematest asulatest, südameks Norra mõisa üks hoonetest – tulevane Järvemaja.