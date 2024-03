Nurruva sõbra saab märtsis koju viia loovutustasuta

Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et tavapärane loovutustasu on 35 eurot. "See pole tegelikult suur summa. Mõnel pool küsitakse ka 60 eurot kassi eest. Samas võib aga sõbra võtmine mõnel juhul jääda just raha taha. Seepärast sellise kampaania tegimegi, et need, kes tahaksid väga omale kassi, aga raha napib, siis nüüd on neil see võimalus," selgitas ta.