Leping näeb ette, et statsionaarne jalgpallihall maksab natuke alla kolme ja poole miljoni euro ning valmib novembri lõpuks.

Maru Ehituse ASi juhatuse esimees Margo Dengo selgitas toona, et ettevalmistustööd kuntsmuruväljaku kõrvalkrundil algavad lähinädalatel, kuid suurem töö läheb lahti mai lõpus või juuni alguses. Hall peab olema valmis novembri lõpuks, mis tähendab, et esimesed treeninguid ja võistlusi on võimalik seal pidada aasta lõpus.