Algab raudteeohutuskampaania "OLE PAREM"

Kampaania "OLE PAREM" on suunatud erinevatele sihtgruppidele, kellel kõigil on vastutav roll ohutuskultuuri kujundamisel, kas siis liikluses osalejana, meediaruumis raudteeohutusteemade kajastajana või siis kabinettides ohutu liikluskeskkonna lahenduste väljatöötajate ja kehtestajatena. Üleskutse "OLE PAREM" tuletab erinevatele osapooltele meelde, et avalikus ruumis on nende tegevusel on alati mingi tulem – olles käitumisharjumuste kujundajaks või siis eeskujuks. Kui seada teadlikkult oma otsuste tegemisel esikohale elu hoidmise ning näha, mida me saab ise selleks ära teha, siis ongi olukord juba veidi parem.