Arsise kellade ansambel esineb Paides

Organistid Kristel Aer ja Anna Humal on mõlemad aktiivselt tegutsevad muusikud, kes on Eesti orelimuusika arendamise ja edendamise oma südameasjaks võtnud. Mitmete tunnustuspreemiate laureaat, hinnatud pedagoog ja orelifestivalide korraldaja Kristel Aer annab tihti kontserte nii kodu- kui välismaal, alles hiljuti esindas ta eesti orelikunstnikke Helsingi Musiikkitalos toimunud maratonkontserdil. Kristeliga sarnaselt korraldab ka Anna Humal orelimuusika festivali, teeb koostööd erinevate interpreetide ja kollektiividega ning seisab Tartu Pauluse Kirikumuusikaseltsi heaolu ja arengu eest.

Arsise kellade ansambel, kes alles hiljuti tähistas oma 30. aastapäeva, on aga oma südameasjaks võtnud käsikellamuusika propageerimise nii Eestis kui mujal maailmas. Esinemas on käidud maailma kõige erinevamais paigus, antud kontserte mainekatel festivalidel ning tehtud koostööd paljude kodu- ja välismaiste artistide, heliloojate ning kollektiividega. Arsise egiidi all tegutsevatest kelladekoolidest Tallinnas ja Tartus on aga välja kasvanud mitmed Arsise kontsertkoosseisud, keda kuuleb ka Vaikse nädala muusika kontsertidel. (JT)