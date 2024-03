Elukestvat õpet väärtustav pink väärikatele ootab toetamist

Puutöömeister Andres Rattasepp on väärikaid tammepinke varemgi teinud. Üks erilisemaid neist pakub istet Taheval.

Väärikate ülikooli ellukutsuja Järvamaal soovib Türile rajada vägeva tammepuust kunstnikerdustega pingi, mis väärtustaks elukestvat õpet ning tuletaks kõigile meelde, et põlvkondade vaheline side on see, mis kannab elu järjepidevust edasi.