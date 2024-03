Linnalehel täitus 30 aastat

Eks leht on ikka olnud veidi parasjagu ametis olevate linnajuhtide ja toimetaja nägu, aga teemad on jätkuvalt suuresti samad. Kui just otsis linnavalitsus teabehalduse spetsialisti, siis esmanumbris oli töökuulutus infotöötleja-arvutispetsialisti leidmiseks. Veebruaris lõhuti Lembitu pargis purskkaevu, mure purskkaevu pärast oli näiteks ka 2005. aasta augustis. Talvel kirjutatakse ikka lume koristamisest ja kevadel tänavate seisukorrast, sügisel kooliaasta algusest, aasta algul tehakse eelmisest kokkuvõtteid, aasta lõpus kajastatakse jõulumeeleolu jne.

Igal juhul on see tore Paide linna kroonika, mida meenutuseks vahel sirvida tasub. Varasemaid lehenumbreid saab praegu lugeda vaid raamatukogudes, aga alates 2004. aastast ilmunud Paide linnalehed on digiteeritud ja need leiab veebilehelt digar.ee.