Sõiduõpetaja tõuksidega liiklemisest: Ohutus on alati esikohal!

Lume sulades on ka Paide linna tänavatel kollased elektritõuksid nagu lume alt välja sulanud ja linlaste jalavaeva kergendamas. Elektritõuksid nagu ka elektrijalgrattad on tänuväärne mobiilsuslahendus linnas, aidates ka neid, kes tavalise jalgrattaga ei saa või ei pea võimalikuks liigelda. Siiski on oluline meeles pidada, et ohutus on alati esikohal. Siin on mõned ohutusreeglid, mida tõuksiga liiklemisel järgida.

Alustame kiirusest: suurim lubatud sõidukiirus kergliikuritele on 25 km/h. Seda piirangut tuleb rangelt järgida, et vältida ohtlikke olukordi nii enda kui ka teiste liiklejate jaoks. Kiiruse valimisel arvesta alati oludega. Halva ilma korral, näiteks vihma või lume käes, tuleks kiirust vähendada. Ole eriti ettevaatlik tiheda liiklusega aladel ja ristmikel.

Kes peavad kandma kiivrit? Alla 16-aastasele kergliikuri juhile on lisatud kohustus kanda teel liigeldes kinnirihmatud jalgrattakiivrit. Kiivri kandmine on aga soovitatav kõikidele tõuksiga liiklejatele, olenemata vanusest. Kiiver aitab kaitsta pead vigastuste eest õnnetuse korral. Veendu, et kiiver on õigesti peas ja vastab ohutusstandarditele.

Vanusepiirangut tuleb arvestada. Kergliikuriga tohib sõita alates 10. eluaastast. 10-15 aastastelt nõutakse jalgratta juhtimisõigust. Nooremad lapsed tohivad tõuksiga sõita ainult täiskasvanu järelevalve all. Kergliikur peab kaasliiklejatele nähtav olema ka pimedal ajal. Selleks tuleks tõuks varustada helkuritega ja kanda helkurvesti. Kasuta esitulesid ja tagatulesid hämaruse ja pimeduse korral.

Vali riietus, mis on heledates toonides ja hästi nähtav. Veel olulisi ohutusreeglid. Kergliikuriga ei tohi korraga sõita mitu inimest. Tõuks on mõeldud ainult ühe inimese veoks. Sõida alati mööda kergliiklusteid või kõnniteid. Kui kergliiklusteed pole, siis sõida võimalikult lähedal tee äärele. Anna teed jalakäijatele ja hoia neist ohutut vahemaad. Kasuta suunatulesid, et anda märku oma kavatsustest. Ole tähelepanelik ja jälgi ümbrust.

Ära sõidu ajal kasuta mobiiltelefoni ega kõrvaklappe. Elektritõukerattaga sõitu lõpetades parkige sõiduk nii, et see ei jää teistele liiklejatele ette: kõnnitee äärde parkides jätke jalakäijale möödumiseks vaba ruumi vähemalt 1,5 meetrit. Arvestame ka kõnniteel liikuvate jalakäijatega, et elektritõuksid ei takistaks neid.

Ohutu liiklemine on igaühe enda vastutus. Järgides neid lihtsaid reegleid, saate tagada enda ja teiste liiklejate ohutuse. Kuna kergliikurid on meie tänavatel juba väga sage nähtus, võib arvata, et inimesed oskavad üksteisega liikluses arvestada. Kui tead ohutu sõidu põhimõtteid ja tunned tähtsamaid seaduses toodud punkte, oled alati valmis turvaliselt ja eeskuju andes liiklema.