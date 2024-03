Järvamaa vigursõidusarjas osales koos Eesti autospordi tipudega üle 50 sõitja

Drift Mastersi Euroopa meistrivõistluste seitsmenda koha omanik ja möödunud hooaja parim uustulnuk Kevin Pesur sõnas samuti, et kiirusest ainuüksi ei piisa. "Võid ju sõita kiireimaid aegu, aga kui kuskil ripsad torbikut, pole sellest kasu, sest järgneb ajakaristus," lausus Pesur. "Üldiselt öeldes oli vigursõidus osalemine hea kogemus. See on kogu autospordi alus, eriti arendav on vigursõit noortele."