Põllumajandusettevõte toetab päästjaid 10 000 euroga

Praeguseks on annetusest soetatud AED elustamisaparaadid jõudnud kogukondadesse ning osad vabatahtlikud päästemeeskonnad on juba läbinud ka Punase Risti poolt esmaabikoolitused. Automaatne kehaväline defibrillaator ehk AED on kerge ja kaasaskantav elustamisaparaat, mida kasutatakse inimese elustamiseks südame äkksurma korral.