Kiirabi oli kutsutud inimese juurde, kelle toas mõõtsid kiirabiarstid väga kõrge vingutaseme. Kohale saabunud päästjad märkasid, et ahju siiber oli liiga vara suletud ning seetõttu tekkinud ving tekitas elanikule terviseprobleeme. Elanikud saadeti elamisest niikauaks välja, kuni ruume tuulutati.

Päästeamet tuletab meelde, et kütteseadme siibrit ei tohi liiga vara sulgeda. Vara suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada ainult vinguanduri abil. Kütteseadme siibrit ei tohi sulgeda enne kui puud on täiesti ära põlenud.