Üha enam eestlasti seab end palverännuteele kas kodusel Maarjamaal või kaugematel radadel. Millised on kaasaegsed palverännutraditsioonid ja siinsed rajad? Eestis on täna kolm palverännuteed, millest kaks on juba ühendatud Euroopa kultuuriteede võrgustikuga.