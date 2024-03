Kuldklient valmistas päästjatele ette järjekordse majapõlengu

Tegemist oli päästjatele juba tuttava aadressiga, kus nad on korduvalt käinud. Vanem meesterahvas teeb seal pliidi alla tuld ja kuna maja on külm ja rõske, siis alguses ajab küttekolle natuke suitsu sisse, mille peale helistatakse koheselt 112. Lisaks kurtis elanik, et korsten vajaks pühkimist.