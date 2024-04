2012. aastast pärit masin on diiselmootori ja automaatkastiga. Läbisõiduks on 210 669 km.

Sõiduki sisemus on määrdunud, käigukangi nupp on lahtine, bensiinipaak on tühi, aku on tühi, armatuurile ilmuvad käivitades mitmed veateated.