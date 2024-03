Musträhn rajab pesaõõnsust karu ronimispuusse

Algul raiub musträhn puutüvesse püstjasovaalse 9 x 12 sentimeetri suuruse sissekäigu, siis suundub alla, kuhu teeb poole meetri sügavuse pesakambri. Haab on hea pehme puu, seda on kerge õõnestada. Kase või männi puhul on töid raskem teha. Sõltuvalt puidu tugevusest võtab pesa rajamine aega paarist nädalast ühe kuuni. Puutöödeks on musträhnil kasutada erakordselt pikk ja jõuline nokakolakas.