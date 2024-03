MÄOS MUUTUSTETA ⟩ Autopesula on jätkuvalt investeeringute ootel

Juba 2022. aastal kurtsid Mäo Circle K tankla kliendid muret, et on tahtnud sealsesse teenindusjaama autot pesema minna, ent pesulaga ilmnesid pidevalt probleemid - see polnud töökorras. Sama aasta aprillis teatas ettevõte, et pesula uksed jäävadki suletuks.

Circle K Eesti tootejuht Jan Osa selgitas toona, et ettevõtte eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetset teenust kõikides ärivaldkondades. "Circle K Mäo teenindusjaama autopesula masinad paigaldati teenindusjaama 2008. aastal ning tänaseks on need paraku amortiseerunud. See tähendab, et autopesula masinad ei suuda pakkuda enam Circle K autopesu standarditele vastavat kvaliteeti, mis on tekitanud rahulolematust ka klientides," rääkis ta.