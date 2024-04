Kontsert-mõtterännak esitab provokatiivse küsimuse - kas psühholoogilisi vajadusi rahuldada või alla suruda

Aleksandr Žedeljovi muusika on sümbioos eksperimentidest, mille käigus sämplitakse teosed, mis on kirjutatud klassikalistele pillidele nagu keelpillikvartett, klarnet ja klaver, mis on publikuni toodud elektrooniliste vahendite kaudu. See kõik sünnib ettevalmistatud improvisatsiooni käigus. Selline muusikaline kooslus sarnaneb Roman Timofejevi poolt käsitletava inimese vajaduste rahuldamise protsessiga.