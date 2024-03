Telia nimel saadetakse õngitsuskirju

Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid kasutavad Telia nime ja sümboolikat klientide saadetavates õngitsuskirjades. Petturite eesmärk on sel moel korjata inimeste kasutajaandmeid ning võimalik, et seejärel püütakse ligi saada kasutaja pangakontole.