Ühe- ja kahesendised muutuvad peagi ajalooks

rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et pisisentide kasutamine on tülikas ja need jäävad üldiselt peale vahetusrahana tagasisaamist lihtsalt kuhugi vedelema. "Poed peavad neid pankade kaudu aga üha juurde tellima ja selle kulu maksavad kaudselt kinni tarbijad – ehk pisisentide tootmisel on oma mõju meie rahakotile ja keskkonnale,“ lausus ta. „Ümardamine muudab veidi küll ostukorvi hinda, aga siin on kontroll alati tarbija käes – sularahaga makstes hind ümardatakse, kaardiga makstes mitte. Seega pole ka poodidel mõtet hakata üksikute toodete hindu muutma.“