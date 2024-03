Savivõlur nakatab voolimiskirega nii naisi kui ka lapsi

Sellisel moel on Natalia Haug toimetanud juba ligikaudu kümme aastat. Ta on koondanud enda ümber saviga mässama nii tegutsemislustist pakatavaid lapsi kui ka toredat hobi otsivaid naisi. «Ma oleksin ülekohtune, kui ütleksin, et ükski mees pole kunstikooli savikööki astunud. Mõni proovija on ikka olnud, aga kuna enamik keraamikahuvilisi on siiski naised, ei tunne mehed ennast selles seltskonnas kuigi mugavalt,» rääkis ta.