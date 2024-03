Sassi talu sulelised seekord enne pühi munadega ei priiska

Sassi talu peremees Innar Rohtsalu ütles, et tavalisest pikem talv ja vinduv kevad ei soosi munade tootmist. Ükskord varem on ka juhtunud, et lihavõtted olid märtsi keskel ning ilmad olid sedavõrd halvad, et polnudki mune pakkuda. Tänavu on peaaegu sama lugu. «Päike mõjutab suuresti lindude munemist, kuid mida meil praegu pole, on just päike,» sõnas ta.