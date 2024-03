Järvamaa sotsiaaldemokraadid: eelnõu, mis tooks maakonda lisamiljoneid, ei tohi jääda viibima

"Suured hinnatõusud, samuti keerukas majandusseis ja süvenev ebavõrdsus maakondade vahel, eriti suurkeskuste ja neist kaugemate piirkondade vahel, on kasvanud ohtlikult suureks. Liiga palju töökohti ja majandust on koondunud Tallinna ja teiste suurkeskuste ümber, pannes surve teistele piirkondadele. Regionaalminister Madis Kallas on selle leevendamiseks käinud välja kava, mille järgi jagataks maksuraha ümber selliselt, et jõukamate omavalitsuste tulumaksu laekumine oleks plaanitust väiksem, ja selle võrra saaksid teised piirkonnad rohkem vahendeid koolihariduse, lasteaedade, ent ka sotsiaalhoolekande ja kultuuri- ja seltsielu korraldamiseks," sõnas SDE Järvamaa piirkonna esimees Eimar Veldre.