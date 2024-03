Järvamaalt pärit visionääri maalid provotseerivad alastusega

Näitus on sedavõrd erilisem, et esimest korda on Eestisse jõudnud Järvamaalt Ambla lähistelt pärit baltisaksa kunstniku, kirjaniku ja mõtleja Elisàr von Kupfferi (1872–1942) pildilooming, mis pakub haruldast sissevaadet 20. sajandi alguse ühiskondlikesse raputustesse ja religioossetesse utoopiatesse, kunstniku lapsepõlve Eestimaal ja homoerootilisse omailma. Kupfferi maalid on näitusel dialoogis nüüdiskunstniku Jaanus Samma teostega, mis uurivad eesti talupoegade seksuaalsust.