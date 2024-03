Tennise- ja padeliväljak ootavad harrastajaid

Paide spordikeskuse juhatuse liige Indrek Kivimäe ütles, et tavapäraselt sõltubki väljakute avamine ilmast. Kui lumehanged on maas või vihma kallab, pole mõtet väliväljakuid avada. "Praegu on aga väljakud puhtad ja kuivad ning kui ilm on ilus, saab seal juba mängida küll," sõnas ta.