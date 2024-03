Põllumehed ja teadlased kutsuvad hanesid seirama

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) IT projektijuhi Karri Urbani sõnul on põllumeeste soovil arendatud hanede seire registreerimisvõimekus andmebaasis Jahis. „Jahist on kasutatud seireandmete esitamiseks riigile juba üle kuue aasta,“ ütles Urban. „Selle aja jooksul on sisestatud andmebaasi ligi 100 000 kirjet,“ lisas ta.