NATO nädalal saab üle Eesti näha liitlassõdureid ja tehnikat

Sel aastal (29. märtsil) möödub 20 aastat Eesti liitumisest NATOga, samuti tähistab allianss (4. aprillil) oma 75. aastapäeva, mille puhul saab üle Eesti aset leidvatel kogukonnapäevadel tutvuda liitlassõdurite ja nende tehnikaga, maitsta Briti välikokkade pakutavat ja näha mis on sõduri seljakotis. NATO kogukonnapäevad said neljapäeval alguse Jõhvist, pühapäeval on liitlased kohal Sillamäel.